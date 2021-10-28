Нафтогаз поставит Молдове 12 млн кубометров газа

Украинская государственная нефтегазовая компания выиграла второй тендер на поставку газа в Молдову.

Нафтогаз продаст Energocom 12,125 млн кубометров газа



Об этом сообщает «Укринформ», со ссылкой на директора департамента интегрированных коммуникаций НАК Максима Белявского.

По его словам, украинская государственная компания Нафтогаз выиграла второй тендера на поставку газа Молдове.

Белявский отметил, что второй выигранные тендер на поставки газа в Молдову в разы больше первого.

Согласно тендеру Нафтогаз продаст Energocom 12,125 млн кубометров газа или 128 525 МВт.

Как ранее сообщали Власти, Молдова впервые в своей истории закупит газ не у России.

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