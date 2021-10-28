НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Экономика
09:28 30 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз поставит Молдове 12 млн кубометров газа

Украинская государственная нефтегазовая компания выиграла второй тендер на поставку газа в Молдову.

Нафтогаз продаст Energocom 12,125 млн кубометров газа

Об этом сообщает «Укринформ», со ссылкой на директора департамента интегрированных коммуникаций НАК Максима Белявского.

По его словам, украинская государственная компания Нафтогаз выиграла второй тендера на поставку газа Молдове.

Белявский отметил, что второй выигранные тендер на поставки газа в Молдову в разы больше первого.

Согласно тендеру Нафтогаз продаст Energocom 12,125 млн кубометров газа или 128 525 МВт.

Как ранее сообщали Власти, Молдова впервые в своей истории закупит газ не у России.

Источник:
Тэги: Молдова, газ, Нафтогаз, поставки
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.10.2021 17:11
В Украине открыли новую скважину для добычи газа. Видео
ТОР
27.10.2021 13:43
Украина дала в долг Молдове газ
ТОР
23.10.2021 11:57
Россия отказалась поставлять газ в Молдову по заниженным ценам
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Симптомы COVID-19 изменились: как распознать болезнь

14:01 Украина

Противопоказания для вакцинации от COVID-19: Минздрав опубликовал список

12:51 Украина

США отложили испытание гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным

09:24 Мир

Первым американцем с паспортом третьего пола стал бывший военный

08:21 Мир

Разумков анонсировал создание собственной партии и рассказал о месте в ней Гордона и Комаровского

08:08 Украина

На следующей неделе Рада отправит в отставку пять министров

07:12 Украина

Саакашвили согласился на лечение

06:46 Мир

Что посмотреть на Хэллоуин: названы самые страшные фильмы ужасов-2021

02:00 Мир

Наблюдал за дельфинами с лодки, увидел голую женщину и спас ей жизнь

00:29 Мир

Еще одно смертельное ДТП в Харькове: девушка на Infiniti насмерть сбила пешехода. Фото и видео

19:36 Украина

Ким Чен Ын похудел на 20 кг и расстался с портретами деда и отца

18:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com