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Главная » Украина » Происшествия
10:07 30 Октября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение

В этом году это уже четвертое небольшое землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

В Ивано-Франковской области 29 октября произошло землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе, на 10 км юго-западнее города Надворная, на глубине 2 км.

Согласно классификации, прошедшее землетрясение относится к неощутимым – интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Отмечается, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы четыре небольших землетрясения.

Как ранее сообщали Власти, в Ивано-Франковске больницы и школы остались без тепла из-за огромных цен на газ.

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Тэги: Ивано-Франковская область, землерясение
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