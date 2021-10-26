«Газпром» продлил на пять лет соглашение о поставках газа в Молдову

Преодолены разногласия, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в Республике Молдова.

ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы



Об этом сообщает сообщает EurAsia Daily.

«Газпром» в кратком заявлении от 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными.

Министр инфраструктуры Молдавии заявил о достижении «принципиальной договоренности, по которой предыдущий контракт будет продлен с применением ценовой формулы, предложенной молдавской стороной.

Поставки газа должны начаться 1 ноября 2021 года.

На прошедшей неделе правительство Молдавии объявило чрезвычайное положение в энергетике и начало покупать газ в других странах.

Власти писали, что украинская НАК «Нафтогаз» обязался поставит Молдове 12 млн кубометров газа.

Тэги: газ, Газпром, Республика Молдова