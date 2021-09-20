Умер самый известный диктор советского телевидения
Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Официально о причинах его смерти не сообщается.
По некоторым данным, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает Радио Свобода.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении.
Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел программу 30 декабря 1989 года.
Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.
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