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Главная » Мир » Общество
15:27 30 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Умер самый известный диктор советского телевидения

Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Официально о причинах его смерти не сообщается.

Игорь Кириллов был диктором программы

По некоторым данным, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает Радио Свобода.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

В 1955-1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении.

Был диктором программы «Время» более 20 лет. Последний раз вел программу 30 декабря 1989 года.

Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.

Ранее Власти писали, что известный боксер призвал запретить телевидение в России.

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Тэги: телевидение, диктор
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