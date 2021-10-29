Разведка США не смогла установить причину появления COVID-19

В пятницу в США опубликовали отчет, в котором подтвердилось, что разведслужбы не смогли определить источник коронавируса.

Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия.



Об этом сообщает CNN.

Отчет был подготовлен американской разведкой по указанию президента США Джо Байдена. В августе был обнародован его общий вывод. В данном документе содержатся несколько неизвестных прежде деталей.

Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников института вирусологии в Ухани. Обе версии основываются на косвенных данных, прямых свидетельств, указывающих на источник вируса, не было обнаружено.

Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия, большинство пришло к выводу, что он не был генетически модифицирован.

В отчете говорится о том, что в уханьском институте проводились опыты по скрещиванию коронавирусов, но возможностей установить природу коронавируса, вызвавшего COVID-19, нет.

Ранее Власти писали, что, по данным американской разведки, Китай не знал о SARS-CoV-2 до того, как случилась первая вспышка COVID-19.

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