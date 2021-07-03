В России задержали блогершу, которая оголила зад на фоне Исаакиевского собора
В Петербурге полиция задержала 31-летнюю Ирину Волкову – она якобы оскорбила чувства верующих, устроив фотосессию на фоне Исаакиевского собора.
Модель давно зарабатывает на обнаженных снимках. В Instagram у нее почти четыре тысячи подписчиков. Кроме того, она создала бот в Telegram, где делится с поклонниками откровенными снимками, пишут «Новые известия».
На этот раз она устроила скандальную съемку на фоне Исаакиевского собора. Забравшись на пьедестал дорожного знака, она задрала юбку, оголив на камеру свои ягодицы в стрингах.
Пользователи в соцсетях возмутились скандальной фотосессией и потребовали наказать блогершу за оскорбление чувств верующих.
«Эхо Москвы» отмечает, что против блогерши уже возбудили уголовное дело.
Ранее Власти писали, что чувства верующих в России оскорбил клип Моргенштерна и DJ Smash.