Нужно ли Украине Государственное бюро расследований?

В ноябре 2018 года начало работать «украинское ФБР» – Государственное бюро расследований.

Эта правоохранительная структура была создана для расследования уголовных дел, совершенных должностными лицами, которые, согласно ч. 1 ст. 9 Закона «О государственной службе», занимают особо ответственное положение в стране. Госбюро расследований может «копать» под начальников государственных управлений, народных депутатов, министров, судей и даже президента, пишет DneprNews.

Как оказалось, работа украинских антикоррупционеров понятие абстрактное, а вот оплата их «труда» весьма конкретная. Заработная плата следователей ГБР превышает среднюю зарплату в нашей стране в 5 раз. Это не сказка, а суровая реальность, цифры впечатляют.

На 2019 год среднемесячная заработная плата одного работника ДБР составила 42.4 тыс грн. На 2020 г. указанные расходы предусмотрены ДБР на одного человека рядового и начальствующего состава – 58,4 тыс грн, государственного служащего – 52,8 тыс грн.

В начале марта 2021 года Государственное бюро расследований опубликовало на своем сайте Паспорт бюджетной программы на 2021 год. Объем бюджетных назначений составляет 2 млрд 484 млн 78 тыс. гривен. На обеспечение выполнения функций и задач, возложенных на ГБР, направлено 2 млрд 484 млн 12 тыс. гривен, и на погашение кредиторской задолженности зарегистрированной в органах ГКСУ – 65,6 тыс. гривен. Среднесписочная численность работников рядового и начальствующего состава составляет 1 тыс. 160 человек, среднее количество государственных служащих и других работников системы ГБР составляет 540 человек. Средняя заработная плата лица начальствующего состава составляет 67,3 тыс. гривен, а одного государственного служащего или другого работника – 60,9 тыс. гривен. Также в Паспорте бюджетной программы указываются средние расходы на приобретение одного спецтранспорта – 1 млн 15 тыс. гривен, средние расходы на приобретение единицы компьютерной или другой техники – 37,4 тыс. гривен.

В то же время исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев во время отчета в Верховной Раде о деятельности работы ГБР жаловался на недостаточное финансирование, что им не хватает помещений, оборудования, людей. Рассказывал Сухачев и о резонансных делах.

Как оказалось, львиная доля уголовных производств, расследованных ГБР, приходится на самовольное оставление воинской службы. То есть правоохранительный орган с огромными зарплатами, который должен расследовать коррупцию среди государственных служащих реально расследует самоволки, когда парни оставляют воинскую часть и идут покупать кока-колу?!

Отчет Алексея Сухачева не устроил нардепов. Они упрекнули ГБР в отсутствии результатов расследования по срыву спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Этот отчет полное дерьмо. Когда вы вручите подозрение Андрею Ермаку за срыв спецоперации по «вагнеровцам» за государственную измену, когда это будет, назовите дату», – потребовал народный депутат Гео Лерос.

«Мне честно говоря стыдно, когда я читала этот отчет и когда я понимала, когда создавалась самая большая махина, которая должна расследовать все неподследственные НАБУ преступления, расследовать всех чиновников, государственных служащих, поэтому очень много можно сейчас писать красивых отчетов, но нам нужны реальные дела», – высказалась о работе Государственного бюро расследований депутат Верховной Рады партии «Голос» Александра Устинова.

«Директор ГБР в официальном отчете в парламент подает, что количество подписчиков страницы ГБР в ФБ выросло на 12 тыс. Ну ладно, хоть не лайками отчитываются. Это просто стыд. Испанский стыд», – поделилась у себя на странице Фейсбука Александра.

Кроме того, Государственное бюро расследований за два месяца расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина партии «Слуга народа» не смогло установить, кто был за рулем автомобиля. По делу назначено около 10 судебных экспертиз, которые проводят экспертные учреждения. Заключений экспертов пока нет. «Никакой новой информации на сегодня нет», – сообщают в ведомстве.

За три года в Украине не стало меньше ни коррупции, ни преступности в высших эшелонах власти. Государственное бюро расследований само стало гаванью отпетых коррупционеров.

В конце октября 2021 года в Киеве сотрудники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух сотрудников Государственного бюро расследований, получивших от предпринимателя деньги для передачи взятки. По заказу бизнесмена те, которые должны бороться с коррупцией, сами пытались подкупить работника прокуратуры, чтобы решить вопрос с застройкой. По информации СБУ, задержанные системно «крышевали» нечестный бизнес.

Долго ли еще просуществует бюро, которое уже запустило механизм «выдаивания по максимуму». Учитывая размеры зарплат и надбавок, общество должно обращать больше внимания на действенность подобных антикоррупционных органов. Эффективность работы Государственного бюро расследований не доказана, поэтому такие высокие зарплаты – неэффективное использование бюджетных средств во время кризиса.