В «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей
В «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей, в «оранжевой – восемь, в «желтой» зоне только два региона.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в «красной» зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
Согласно карантинным ограничениям, в этих регионах запрещается работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования (кроме начальных школ и детсадов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Однако если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус – ограничения не действуют.
В «оранжевой» зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области и Киев.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве усилят карантин с 1 ноября: список ограничений.