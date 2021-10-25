В «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей, в «оранжевой – восемь, в «желтой» зоне только два региона.

С завтрашнего дня, 1 ноября, столица перейдет в "красную" зону



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в «красной» зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Согласно карантинным ограничениям, в этих регионах запрещается работа заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, учреждений образования (кроме начальных школ и детсадов), непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Однако если 100% работников и посетителей указанных учреждений будут полностью вакцинированные или будут иметь отрицательный тест на коронавирус – ограничения не действуют.

В «оранжевой» зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области и Киев.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве усилят карантин с 1 ноября: список ограничений.

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