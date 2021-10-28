Получить COVID-сертификат в «Дии» стало гораздо проще: как это сделать

Для получения COVID-сертификата в приложении “Дия” теперь не нужно постоянно крутить головой, документ генерируется без электронной подписи.

для получения сертификата больше не нужно делать гимнастику головой



Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что раньше в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис с использованием технологии фото ID, т.е. «подписывать лицом». На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

«Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете Получить сертификат, и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно», — отметил Федоров.

Он также обратил внимание, что нововведения работают только, если обновить приложение.

Глава Минцифры добавил, что сейчас все силы брошены на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин.

Ранее Власти писали, что Министерство цифровой трансформации готовит серию обновлений электронной системы здравоохранения, которые позволят уменьшить количество ошибок, мешающих украинцам получить COVID-сертификат.

Тэги: дия, COVID-сертификат, Минцифра