В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

По результатам подсчета голосов в ЦИК Грузии по итогам второго тура местных выборов, победу в большинстве муниципалитетов одержала правящая “Грузинская мечта”.

Оппозиция проиграла местные выборы в Грузии



Об этом сообщило Интерфакс-Украина. Выборы прошли в субботу, 30 октября.

В 19 из 20 муниципалитетов победили кандидаты от «Грузинской мечты».

Эта политсила обошла своих соперников в том числе и в пяти самоуправляющих городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Согласно данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов. У кандидата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии 44,5% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» – Гиоргий Харчилава – победил только в Цаленджихском муниципалитете на западе страны.

Однако в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они якобы были сфальсифицированы властями.

Ранее Власти писали что в первом туре местных выборов, по опросу, проведенному по заказу телекомпании «Имеди», на побеждает правящая партия «Грузинская мечта», набравшая на всех избирательных участках поддержку более 47,6% избирателей.

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