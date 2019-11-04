НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
16:01 31 Октября 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином и высмеяло российскую пропагадну. Видео

Сотрудники американского посольства записали на Хэллоуин веселый видеоролик, в котором снялись в тематических костюмах

Ролик выложен на Facebook посольства. На первых кадрах человек в костюме орла заходит в посольство США в Киеве.

На входе он берет стакан кофе у женщины с ножом в голове, затем здоровается с коллегами в костюме космонавта и ведьмы. После этого он куда-то поднимается в лифте, проходит по коридору и заходит в кабинет с человеком в маске живого мертвеца.

«Орел» передает ему документ и говорит, что это отчет о российской дезинформации, который тот просил.

“О, ужас”, – сказал «мертвец».

Видеоролик подписали так: «Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!».

Ранее Власти писали, что исследователи по научным критериям определили самые страшные фильмы ужасов.

Источник:
Тэги: Хэллоуин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.11.2019 07:59
В США школьник пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера
ТОР
02.11.2019 08:12
В США на вечеринке в честь Хэллоуина застрелили четверых человек
ТОР
31.10.2016 14:14
В США человек в костюме Фредди Крюгера расстрелял участников Хэллоуина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com