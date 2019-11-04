Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином и высмеяло российскую пропагадну. Видео
Сотрудники американского посольства записали на Хэллоуин веселый видеоролик, в котором снялись в тематических костюмах
Ролик выложен на Facebook посольства. На первых кадрах человек в костюме орла заходит в посольство США в Киеве.
На входе он берет стакан кофе у женщины с ножом в голове, затем здоровается с коллегами в костюме космонавта и ведьмы. После этого он куда-то поднимается в лифте, проходит по коридору и заходит в кабинет с человеком в маске живого мертвеца.
«Орел» передает ему документ и говорит, что это отчет о российской дезинформации, который тот просил.
“О, ужас”, – сказал «мертвец».
Видеоролик подписали так: «Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!».
Ранее Власти писали, что исследователи по научным критериям определили самые страшные фильмы ужасов.