Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином и высмеяло российскую пропагадну. Видео

Сотрудники американского посольства записали на Хэллоуин веселый видеоролик, в котором снялись в тематических костюмах

Ролик выложен на Facebook посольства. На первых кадрах человек в костюме орла заходит в посольство США в Киеве.

На входе он берет стакан кофе у женщины с ножом в голове, затем здоровается с коллегами в костюме космонавта и ведьмы. После этого он куда-то поднимается в лифте, проходит по коридору и заходит в кабинет с человеком в маске живого мертвеца.

«Орел» передает ему документ и говорит, что это отчет о российской дезинформации, который тот просил.

“О, ужас”, – сказал «мертвец».

Видеоролик подписали так: «Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!».

Ранее Власти писали, что исследователи по научным критериям определили самые страшные фильмы ужасов.

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