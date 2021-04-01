В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

В Киеве с 1 ноября изменится максимально разрешенную скорость движения на семи улицах с 80 до 50 километров в час.

На семи улицах уменьшили лимит скорости



Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков.

Теперь в столице устанавливается скоростной режим не более 50 км/час, на тех участках, где стояло ограничение в 80 км/ч:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

проспект Бажана;

улица Саперно-Слободская;

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;

проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

Напомним, что скорость до 80 км/час на этих участках разрешена только в летний период – с по 1 апреля по 1 ноября.

Ранее Власти писали, что в Украине с 13 октября на дорогах будут работать более 200 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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