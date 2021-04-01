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Главная » Украина » Общество
17:25 31 Октября 2021 Просмотров 154   КомментариевКомментарии

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

В Киеве с 1 ноября изменится максимально разрешенную скорость движения на семи улицах с 80 до 50 километров в час.

На семи улицах уменьшили лимит скорости

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. В ночь с 31 октября на 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков.

Теперь в столице устанавливается скоростной режим не более 50 км/час, на тех участках, где стояло ограничение в 80 км/ч:

  • Набережное шоссе;

  • Приднепровское шоссе;

  • Столичное шоссе;

  • проспект Бажана;

  • улица Саперно-Слободская;

  • улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;

  • проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

Напомним, что скорость до 80 км/час на этих участках разрешена только в летний период – с по 1 апреля по 1 ноября.

Ранее Власти писали, что в Украине с 13 октября на дорогах будут работать более 200 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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Тэги: Киев, пдд
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