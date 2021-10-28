Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими
Украина должна перестать называть ударные беcпилотники, которые используются на Донбассе, «турецкий Bayraktar».
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил об этом во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на саммите G20, сообщает Hurriyet Daily News.
«Это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», – сказал министр.
«Возможно, оно было произведено в Турции, но оно принадлежит Украине. Турцию нельзя винить в этом», – добавил он.
По его словам, Турция «во время борьбы с терроризмом в разных странах» сталкивается с оружием, в частности, из России.
«Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше имя», – сказал Чавушоглу.
Ранее Власти писали, украинские военные на Донбассе 26 октября впервые использовали турецкий беспилотник для уничтожения вражеского артиллерийского орудия.