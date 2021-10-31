Выборы мэра Харькова: назван победитель по результатам экзитпола

По результатам социологического опроса на выходе из избирательных участков, в Харькове на выборах городского головы со значительным отрывом победил Игорь Терехов.

в Харькове выбрали нового мэра



За него проголосовали 53,8% участников опроса. Об этом сообщил социологический центр New Image.

Второе место занял Михаил Добкин, за которого отдали голоса 24,5% избирателей. Александр Скорик с 6,7% занял третье место.

По информации издания «Суспильне», Терехов на брифинге отметил, что его результат мог быть и большим, если бы харьковчане активнее шли голосовать. Однако он поблагодарил всех избирателей, которые приняли участие в выборах и не допустили нарушений на участках.

«Если бы явка была больше, результат был бы больше. Но я очень благодарен всем, кто принял участие в этих выборах и не допустил эксцессов», – сказал победитель.

Добкин также прокомментировал результаты экзитполов. На своей странице в Facebook он заявил, что эти данные были заранее заказаны штабом Терехова, а сам он будет доверять только официальным результатам, которые появятся через несколько дней.

«Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзитполов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор», – указал Добкин.

Напомним, всего на пост мэра Харькова баллотировалось 10 человек.

Остальные кандидаты получили менее 1%.

Окончательные результаты выборов мэра Харькова должны обнародовать не позднее, чем на 12-й день со дня голосования – 12 ноября 2021 года.

Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.

Что известно о кандидатах

Виктор Величков (самовыдвиженец).

Пенсионер, ранее работал генеральным директором агропромышленной компании «Агропартнер», член «Оппозиционной платформы – За життя». На президентских выборах-2019 был представителем кандидата Юрия Бойко. До 2015 года Величков был депутатом горсовета в Лозовой на Харьковщине от «Партии Регионов».

Михаил Добкин (самовыдвиженец).

Советник общественной организации «Наш дом Харьков». выставлял свою кандидатуру на выборах городского головы еще в 2020-м, но снялся в пользу Геннадия Кернеса. В 2006-2010 был мэром Харькова, в 2010-2014 – глава Харьковской ОГА. Депутат Верховной рады 4 и 8 созывов.

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец).

Аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии госуправления при Президенте Украины. Ранее работал в органах местного самоуправления и на руководящих должностях в коммунальных предприятиях. В 2010-2012 Маринин – заместитель мэра по вопросам ЖКХ и депутат горсовета Харькова от «Партии Регионов». Его осудили на три года тюрьмы по делу о хищениях, но после апелляции приговор отменили.

Алина Мустафаева (самовыдвиженка).

В 2020 году стала депутатом горсовета от партии «Слуга народа». Занимается предпринимательством в сфере аренды автомобилей. Ранее работала врачом скорой помощи.

Константин Немичев (самовыдвиженец).

Активист, руководитель харьковского областного отделения партии «Национальный корпус». Ветеран АТО, служил сержантом в батальоне «Азов». Принимал участие в обороне Мариуполя и в боях за Широкино. На выборах 2021 года позиционирует себя как «единый кандидат от проукраинских сил».

Владимир Плетнев (кандидат от «Партии Шария»).

Депутат горсовета от партии Шария и председатель фракции этой партии, бывший судья Киевского районного суда Харькова и Апелляционного суда. С 2018 года занимается адвокатской деятельностью.

Сергей Ряполов (самовыдвиженец).

Активист, участник Евромайдана в Харькове, временно безработный. Является потерпевшим в деле по обвинению Кернеса и двух его охранников в избиении, похищении, пытках и угрозе убийством двум «евромайдановцам» в 2014 году. В 2020-м не прошел в депутаты городского совета, баллотировался от «Блока Светличной – Разом». Возглавляет общественную организацию Волонтерский центр помощи ОСМД и ОСН, входил в состав организации Бюро добрых дел, член Харьковского общественного союза предпринимателей Save-ФОП

Александр Скорик (кандидат от «Европейской солидарности»).

Депутат Харьковского горсовета от “Европейской солидарности” с 2020-го, председатель фракции. Генеральный директор мясокомбината «Мясной» в Богодухове.

Игорь Терехов (кандидат от «Блока Кернеса – Успешный Харьков»).

Исполняющий обязанности городского главы после смерти Кернеса. В 2020 после местных выборов он стал секретарем горсовета. 10 лет был заместителем Геннадия Кернеса, а до этого – заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Денис Ярославский (самовыдвиженец).

Юрист ООО «Харьковский проектный институт». Баллотировался в Верховную раду в 2019 году и в Харьковский горсовет в 2020-м, но безуспешно. Работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях от должности участкового до начальника Обуховского отделения полиции Киевской области.

Ранее Власти писали, что в Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы городского головы вместо умершего год назад Геннадия Кернеса.

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