Скороход зявила, что Полякова убили и призналась, что была с ним помолвлена

Нардеп Анна Скороход, заявила, что была помолвлена с погибшим нардепом Антоном Поляковым, которого, по ее словам, убили.

Скороход заявила, что Полякова убили



Свое мнение женщина высказала 31 октября в эфире канала «Украина 24″. Она уточнила, что с Поляковым собирались пожениться на его день рождения – 11 ноября.

Она уточнила, что нардеп был в разводе, также, как и она.

«Он очень этого хотел, для него это был большой праздник. Потому я скорее не друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь и брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами и не имеет ничего общего с правдой», – рассказала Скороход.

Кроме того, она назвала информацию о возможной связи Полякова с наркотиками “белибердой”

«Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам», – сказала нардеп.

Она подчеркнула, что считает смерть своего любимого убийством.

“Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин», – сказала Скороход.

Также она сообщила, что на теле Полякова есть следы от удушения.

«Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела – и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья», – заявила Скороход.

Она также заявила, что не собирается кончать жизнь самоубийством и принимать наркотики ни при каких обстоятельствах.

Ранее Власти.нет сообщали:

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.

В организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

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