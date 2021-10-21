«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20
Президент США Джо Байден прибыл на саммит G-20, который проходил в в Риме, вместе с “ядерным чемоданчиком”.
Важный аксессуар заметили журналисты российского издания Известия. На снятом ими видео в кадр попал один из членов делегации американского лидера с характерной большой сумкой.
В кейсе, помещенном в кожаную сумку, находится оборудование, получившее название «устройство судного дня».
В США ящик называют nuclear football («ядерный футбол»). В нем содержатся пусковые коды, президентская книга решений и действий на случай военных действий.
За сохранность оборудования отвечают представители шести родов войск. Помощник с «ядерным чемоданчиком» должен сопровождать главу государства, где бы он ни находился.
Ранее Власти писали, что саммит G-20 одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.