НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:09 01 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20

Президент США Джо Байден прибыл на саммит G-20, который проходил в в Риме, вместе с “ядерным чемоданчиком”.

Байден прилетел на G-20 с "ядерным чемоданчиком"

Важный аксессуар заметили журналисты российского издания Известия. На снятом ими видео в кадр попал один из членов делегации американского лидера с характерной большой сумкой.

В кейсе, помещенном в кожаную сумку, находится оборудование, получившее название «устройство судного дня».

В США ящик называют nuclear football («ядерный футбол»). В нем содержатся пусковые коды, президентская книга решений и действий на случай военных действий.

За сохранность оборудования отвечают представители шести родов войск. Помощник с «ядерным чемоданчиком» должен сопровождать главу государства, где бы он ни находился.


Ранее Власти писали, что саммит G-20 одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.

Источник:
Тэги: Джо Байден, g-20
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.10.2021 11:12
Байден признался, что его беспокоят китайские гиперзвуковые ракеты
ТОР
07.10.2021 06:24
У Байдена еще больше упал рейтинг
ТОР
06.10.2021 06:10
Байдену предлагают выслать из США 300 российских дипломатов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

На Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать – ВОЗ

02:00 Мир

В России задержали блогершу, которая оголила зад на фоне Исаакиевского собора

19:46 Мир

В МИД Польши заявили о дискриминации поляков в Украине

17:17 Украина

Разведка США не смогла установить причину появления COVID-19

16:57 Мир

Умер самый известный диктор советского телевидения

15:27 Мир

«Газпром» продлил на пять лет соглашение о поставках газа в Молдову

14:46 Мир

США отправит домой 55 российских дипломатов

12:51 Мир

В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги

11:27 Украина

Переходим на зимнее время в эти выходные: когда и куда крутить стрелки

08:35 Украина

Новости | NetGameSlots.com