Вакцинированная пресс-секретарь Байдена заразилась COVID-19 и не поехала на G-20
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что у нее положительный результат на COVID-19.
Об этом сообщает Daily Mail.
42-летняя Псаки, получившая две дозы вакцины, сказала, что последний раз контактировала с президентом Джо Байденом во вторник.
По ее словам, они с президентом сидели на расстоянии двух метров друг от друга в масках.
Псаки решила не ехать с американской делегацией на саммит G20 в Риме. Ее заменила главный заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.
«Я планирую вернуться к работе по завершении десятидневного карантина и отрицательного результата экспресс-теста, что является дополнительным требованием Белого дома», – заявила Джен Псаки.
Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден сделал третью прививку от COVID-19.