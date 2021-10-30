Вакцинированная пресс-секретарь Байдена заразилась COVID-19 и не поехала на G-20

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в воскресенье вечером, что у нее положительный результат на COVID-19.

Джен Псаки получила две дозы вакцины.



Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Псаки, получившая две дозы вакцины, сказала, что последний раз контактировала с президентом Джо Байденом во вторник.

По ее словам, они с президентом сидели на расстоянии двух метров друг от друга в масках.

Псаки решила не ехать с американской делегацией на саммит G20 в Риме. Ее заменила главный заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

«Я планирую вернуться к работе по завершении десятидневного карантина и отрицательного результата экспресс-теста, что является дополнительным требованием Белого дома», – заявила Джен Псаки.

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден сделал третью прививку от COVID-19.

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