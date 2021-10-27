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08:25 01 Ноября 2021 Просмотров 316   КомментариевКомментарии

Охрана Болсонару применила силу к журналистам на саммите G-20, – СМИ

Служба безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару якобы применила силу в отношении бразильских репортеров, освещавших его поездку в Рим.

На саммите G20 Болсонару держался особняком.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильские СМИ.

Телеведущий Леонардо Монтейро из TV Globo получил удар в живот после того, как спросил президента, почему он не присутствовал на мероприятиях G20 в воскресенье.

На видео, снятом журналистом UOL Джамилем Чейдом, видно, как сотрудники службы безопасности толкают репортеров, а сторонники Болсонару их оскорбляют.

В заявлении TV Globo решительно осудило насилие в отношении своего корреспондента и других репортеров в Риме.

Неясно, были ли сотрудники службы безопасности, приставленные к Болсонару, бразильцами или итальянцами, уточняет агентство.

Ранее Власти писали, что сенат Бразилии одобрил обвинения против президента Болсонару в преступлениях, связанных с COVID-19.

Источник:
Тэги: СМИ, охрана, Жаир Болсонару
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