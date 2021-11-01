Одесский депутат ищет самолеты, которые распыляют коронавирус
Депутат Одесского облсовета из фракции «За майбутнє» Трифон Антов призвал жителей региона следить за самолетами, которые распыляют коронавирус.
Просьбу снимать такие инциденты на фото и видео Антов опубликовал на своей странице в Facebook. Он также отметил, что получает информацию о самолетах, распыляющих химпрепараты, от жителей сел.
Люди якобы ощущали запах химических веществ после пролета таких самолетов.
В своем посте Антов разместил изображение, которые любят постить сторонники различных теорий заговора. В частности речь идет о людях, которые убеждены, что коронавируса нет, а самолеты распыляют над населенными пунктами некое вещество, которое вызывает симптомы пневмонии.
На картинки написано: «Ну вот и вскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии». А ниже: Польша, Швеция и Норвегия подали в суд на ВОЗ за заражение Европы. Задержанные пилоты признались, что распыляли…”
Антов попросил граждан документировать подобные факты распыления над их населенными пунктами.
«Просьба, у кого есть возможность, сфотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит», — написал депутат.
Истории с распылением чего-либо с самолетов, инициированное тайным мировым правительством или безумными учеными, циркулируют среди сторонников конспирологии с середины 90-х годов. Их называют химтрейлами или химиотрассами.
Конспирологи утверждают, что такие самолёты можно узнать по необычным конденсационным следам – шлейфам за самолетами, которые образуются из-за разности температур при выбросе горячего воздуха из двигателя в холодную атмосферу на большой высоте.
Ранее Власти писали, что, по заверениям конспирологов, Маск и Цукерберг никто иные, как представители высшей касты рептилоидов, направленные на планету, чтобы поработить человечество.