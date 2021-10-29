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08:52 01 Ноября 2021 115 Комментарии
В Великобритании столкнулись два поезда: есть пострадавшие
Столкновение произошло на юго-востоке Англии, в Солсбери, в 18:46. В результате пострадали люди.
Два поезда столкнулись в туннеле возле английского города Солсбери
Всего в больницу доставлено 17 человек, сообщает BBC News.
Британская транспортная полиция уточнила, что в аварии никто не погиб.
Как сообщается, один поезд шел из Портсмута в Бристоль, другой – из Лондона в Хонитон. В туннеле возле Солсбери один поезд столкнулся с неизвестным препятствием, в результате чего последний вагон сошел с рельсов. Через несколько минут в него врезался другой поезд.
Движение поездов на участке, где произошло столкновение, приостановлено.
Ранее Власти писали, что в Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения.
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Тэги: Великобритания, поезда, крушение поезда
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