В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

На канатной дороге к горе Ештед высотой 1012 метров недалеко от города Либерец оборвалась кабина.

В результате аварии погиб один человек.



Об этом сообщает BBC News.

Канатная дорога на Ештед – популярная туристическая достопримечательность. Она принадлежит Чешской железной дороге. Тут используются две кабины, каждая из которых управляется одним из сотрудников компании.

Кабина упала рядом с опорой канатной дороги. В это время в кабине находился только сотрудник компании. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Пожарные спасли 14 человек, которые находились в кабине, двигавшейся в обратном направлении.

Сообщается, что это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.

В прошлом году этой канатной дорогой воспользовались более 210 тысяч человек.

Ранее Власти писали, что в результате аварии на канатной дороге в Италии погибли 14 человек.

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