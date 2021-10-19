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09:07 01 Ноября 2021 Просмотров 407   КомментариевКомментарии

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

На канатной дороге к горе Ештед высотой 1012 метров недалеко от города Либерец оборвалась кабина.

В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает BBC News.

Канатная дорога на Ештед – популярная туристическая достопримечательность. Она принадлежит Чешской железной дороге. Тут используются две кабины, каждая из которых управляется одним из сотрудников компании.

Кабина упала рядом с опорой канатной дороги. В это время в кабине находился только сотрудник компании. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Пожарные спасли 14 человек, которые находились в кабине, двигавшейся в обратном направлении.

Сообщается, что это первый подобный случай за более чем 80-летнюю историю канатной дороги.

В прошлом году этой канатной дорогой воспользовались более 210 тысяч человек.

Ранее Власти писали, что в результате аварии на канатной дороге в Италии погибли 14 человек.

Источник:
Тэги: Чехия, канатная дорога
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