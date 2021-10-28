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09:19 01 Ноября 2021 Просмотров 1616   КомментариевКомментарии

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

С 1 ноября в Киеве усилены карантинные меры, поэтому в общественном транспорте можно проезжать только при наличии документов, подтверждающих ковидную безопасность пассажира.

С 1 ноября Киев в "красной" зоне

О новых правилах напомнил Telegram-канал “Коронавирус_инфо”. Работа и посещение ряда учреждений и заведений разрешены только при наличии у всех лиц COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Это правило касается:

▪️заведений питания и гостиниц;

▪️торгово-развлекательных центров;

▪️спортзалов и фитнес-центров;

▪ учреждений социальной защиты, ЦНАПов, управлений труда и соцзащиты, управлений Пенсионного фонда.

Такиеже огрнаичения касаются проведения массовых мероприятий.

Дети и подростки смогут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест.

Также с понедельника столичные школы переходят на дистанционное обучение. Детсады будут работать только при условии полной вакцинации всех сотрудников.

Общественный транспорт будет работать, однако пользоваться им смогут только лица, прошедшие полный курс вакцинации, что должно подтверждаться сертификатом, или имеющие отрицательный и актуальный результат теста на COVID-19.

Ранее власти писали, что в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей, в «оранжевой – восемь, в «желтой» зоне только два региона.

Источник:
Тэги: Киев, карантин
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