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09:59 01 Ноября 2021 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

Премьер-министр Северной Македонии внезапно объявил об отставке: названа причина

Зоран Заев объявил в воскресенье, что уйдет с поста премьер-министра Северной Македонии и лидера правящего Социал-демократического союза Македонии.

Зоран Заев взял на себя ответственность за поражение правящей партии на местных выборах.

Об этом сообщает Politico.

В воскресенье в ряде городов страны состоялся второй тур выборов мэров, на которых правящая партия потерпела поражение, в том числе – в столице Скопье.

«Я беру на себя ответственность за нынешнее развитие ситуации. Я ухожу с поста премьер-министра и председателя партии», – заявил Заев на пресс-конференции.

Зоран Заев занимал должность главы правительства Северной Македонии с 2017 года.

Ранее Власти писали, что греческий парламент 25 января ратифицировал договор с бывшей югославской республикой Македония о переименовании этой страны в Северную Македонию.

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Тэги: премьер-министр, отставка, Северная Македония
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