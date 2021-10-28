В Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик: погибли трое детей

Ночью на автодороге Н-23 «Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье» возле с. Новошевченково Кропивницкого района легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли четыре человека.

В результате ДТП погибло 4 человека



Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. В результате ДТП в Кировоградской области погибли один взрослый и трое детей.

«Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2005, 2009 и 2010 г.р.)», – сказано в сообщении.

О причинах аварии и других пострадавших ничего не сообщается.

Ранее Власти писали, что в Харькове 28 октября девушка-водитель на Infiniti насмерть сбила пешехода.

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