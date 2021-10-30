Алжир прекратил поставки газа в Испанию из-за конфликта с Марокко: цены в Европе взлетели на 11%

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье приказал государственной энергетической компании Sonatrach прекратить экспорт газа в Испанию.

Алжир, крупнейший экспортер природного газа в Африке, использует трубопровод Gaz-Maghreb-Europe.



Об этом сообщает Alarabiya News.

Алжир, крупнейший экспортер природного газа в Африке, использует трубопровод Gaz-Maghreb-Europe (GME) с 1996 года для доставки нескольких миллиардов кубометров газа в год в Испанию и Португалию. 540 км этого трубопровода проходят через территорию Марокко, с которым Алжир разорвал дипломатические отношения.

В конце октября правительство Алжира объявило, что с 1 ноября закроет газопровод GME. Он был основным каналом испанской газовой системы: по нему транспортировалась треть всего природного газа, потребляемого в Испании.

Официальные лица Алжира и Испании в среду заявили, что с этого момента Алжир будет поставлять природный газ в Испанию исключительно по подводному трубопроводу в обход Марокко. Но эксперты говорят, что альтернативная подводная линия, известная как Medgaz, имеет меньшую пропускную способность, чем GME.

На фоне конфликта цены на газ в ЕС 1 ноября подскочили на 11% почти до 870 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Власти писали, что Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко из-за «враждебных действий».

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