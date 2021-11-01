Лучше всех отражает атмосферу этого года: Оксфордский словарь выбрал слово года-2021

Vax, по мнению лексикографов Оксфордского словаря английского языка, является словом 2021 года.

Количество слов, связанных с вакцинами, резко возросло в 2021 году из-за пандемии.



Об этом сообщает BBC News.

Старший редактор словаря Фиона Макферсон говорит, что выбор был очевиден, поскольку это слово оказало «наибольшее влияние» на развитие языка.

По ее утверждению, это слово «появилось, по крайней мере, в 1980-х годах, но до этого года редко использовалось».

«Если добавить его универсальность в формировании других слов – vaxxie, vax-a-thon, vaxinista – становится ясно, что vax был безоговорочным лидером», – добавила эксперт.

Ранее Власти писали, что, по версии британского словаря Collins, словом 2020 года стал термин из тюремной лексики.

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