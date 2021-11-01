Резников подал в отставку
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об отставке.
Об этом сообщил Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Вице-премьер решил уволиться по собственному желанию.
Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины.
«Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщил Мельничук.
Напомним, ранее Власти писали, что правительством принято окончательное решение о назначении Алексея Резникова министром обороны.