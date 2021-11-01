Резников подал в отставку

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об отставке.

Заявление Резникова зарегистрировано в Аппарате ВР



Об этом сообщил Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Вице-премьер решил уволиться по собственному желанию.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной рады Украины.

«Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщил Мельничук.

Напомним, ранее Власти писали, что правительством принято окончательное решение о назначении Алексея Резникова министром обороны.

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