В Киеве в очереди на вакцинацию устроили драку. Видео
В Киеве желающие успеть вакцинироваться от COVID-19 до перехода в «красную» зону устроили драку в очереди на пункте вакцинации.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
В Киеве из-за больших очередей и скоплений людей, желающих вакцинироваться до введения в столице локдауна, произошла драка.
Так, на кадрах видео можно наблюдать, как у входа в один из пунктов вакцинации дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве усилят карантин с 1 ноября.
Какие ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября
Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания,
- отели,
- спортзалы,
- фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управления пенсионного фонда,
- массовые мероприятия,
- ТРЦ.
Весь персонал этих заведений должен иметь COVID-сертификаты.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть актуальный ПЦР-тест.
Школы. С понедельника, 1 ноября, дети за парты не возвращаются.
Учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Продлится он до улучшения эпидситуации.
Детские сады будут работать по правилам «красной» зоны – при условии вакцинации 100% персонала
Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.
Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в “красную” зону.
Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.