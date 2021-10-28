В Киеве в очереди на вакцинацию устроили драку. Видео

В Киеве желающие успеть вакцинироваться от COVID-19 до перехода в «красную» зону устроили драку в очереди на пункте вакцинации.

У входа в один из пунктов вакцинации подрались двое мужчин



Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

В Киеве из-за больших очередей и скоплений людей, желающих вакцинироваться до введения в столице локдауна, произошла драка.

Так, на кадрах видео можно наблюдать, как у входа в один из пунктов вакцинации дерутся двое мужчин, которых пытаются разнять несколько неравнодушных очевидцев.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве усилят карантин с 1 ноября.

Какие ограничения будут действовать в Киеве с 1 ноября

Только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет посещать:

- заведения питания,

- отели,

- спортзалы,

- фитнес-центры,

- ЦНАПы,

- управления пенсионного фонда,

- массовые мероприятия,

- ТРЦ.

Весь персонал этих заведений должен иметь COVID-сертификаты.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть актуальный ПЦР-тест.

Школы. С понедельника, 1 ноября, дети за парты не возвращаются.

Учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Продлится он до улучшения эпидситуации.

Детские сады будут работать по правилам «красной» зоны – при условии вакцинации 100% персонала

Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Кличко также сказал, что мэрия Киева уже обратилась к правительству с просьбой ввести столицу в “красную” зону.

Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.

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