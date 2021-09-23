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Главная » Украина » Экономика
11:42 01 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин заплатит за коммуналку украинцев в «красных» зонах 12 млрд гривен: кто получит деньги

В Украине во всех регионах, которые вошли в “красную” зону, размер субсидий увеличат на 50%.

В "красных" зонах увеличат размер субсидий

Об этом сообщили на сайте Минсоцполитики. Увеличат выплаты из-за того, что семьи из-за карантинных ограничений вынуждены больше времени проводить дома и, соответственно, больше потребляют электроэнергию, воду и газ.

В общей сложности на доплаты к субсидиям в правительстве предусмотрели 12 млрд гривен.

Здесь также стоит учитывать, что субсидии в Украине монетизированы. То есть, если семья не стала больше тратить коммунальных услуг, но при этом субсидия выросла на 50%, сэкономленное можно оставить на собственные нужды.

Ранее Власти писали, что Юлия Тимошенко предложила деньги МВФ потратить на субсидии.

Источник:
Тэги: Кабмин, субсидии
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