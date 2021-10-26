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12:16 01 Ноября 2021 48 Комментарии
Часть Украины 2 ноября зальет дождями: кому готовить зонтики
В семи областях Украины ожидается ухудшение погоды.
2 ноября в часть Украины вернутся сильные дожди
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Так, уже 2 ноября в часть Украины вернутся сильные дожди. Во вторник теплая погода ожидается только в западных, северных и частично центральных областях.
Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3.
На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4.
В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.
Дожди будут в восточных, южных областях. В частности, ливень будет в таких областях:
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Херсонской.
На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8.
На юге днем +11+15, а ночью +5+9.
Как ранее сообщали Власти, климатологи прогнозируют суровую зиму.
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Тэги: погода, прогноз погоды, дожди
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