Часть Украины 2 ноября зальет дождями: кому готовить зонтики

В семи областях Украины ожидается ухудшение погоды.

2 ноября в часть Украины вернутся сильные дожди



Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Так, уже 2 ноября в часть Украины вернутся сильные дожди. Во вторник теплая погода ожидается только в западных, северных и частично центральных областях.

Днем на западе будет +8+11, а ночью 0+3.

На севере страны прогнозируют днем +7+9, а ночью +2+4.

В центральных областях днем будет +8+10, а ночью +3+6.

Дожди будут в восточных, южных областях. В частности, ливень будет в таких областях:

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожской,

Херсонской.

На востоке днем ожидается +9+13, а ночью +4+8.

На юге днем +11+15, а ночью +5+9.

Как ранее сообщали Власти, климатологи прогнозируют суровую зиму.

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