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12:46 01 Ноября 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Глава Минстратегпрома Урусский подал в отставку

Министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский написал заявление об отставке.

Олег Урусский написал заявление об отставке

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

«Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Урусский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня заявление об отставке подал Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

В понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» соберется фракция «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

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