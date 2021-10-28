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13:21 01 Ноября 2021 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Под Луцком столкнулись BMW и Volkswagen: двое погибших, трое раненых

Водитель BMW спровоцировал аварию в которой погибли и травмировались люди.

Водитель BMW и двое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Волынской области.

ДТП произошло вчера, около 15 часов в селе Гаразджа Луцкого района. Согласно сообщению полиции, 29-летний житель Луцка не соблюдая скоростной режим, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате происшествия на месте погибли 57-летний водитель и 61-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. Водитель BMW и двое пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель BMW не соблюдал скоростной режим

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Обстоятельства аварии выясняют следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Водителю BMW грозит от 5 до 10 лет тюрьмы

Как ранее сообщали Власти, в Кировоградской области столкнулись легковушка и грузовик: погибли трое детей.

Источник:
Тэги: дтп, жертвы, Луцк, волынская область
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