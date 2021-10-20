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13:10 01 Ноября 2021 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Рейтинг Зеленского снова упал, впервые президент стал лидером антирейтинга

Президентский рейтинг Владимира Зеленского за полмесяца упал еще на несколько пунктов, глава государства впервые возглавил антирейтинг доверия украинцев, обогнав Петра Порошенко.

Зеленский впервые возглавил антирейтинг доверия

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то Владимир Зеленский получил бы 18,7% голосов всех опрошенных (в середине октября было 19,1%).

За его ближайшего конкурента пятого президента Украины Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 12, 7% опрошенных

Далее идут:

  • Юрий Бойко – 6,2%

  • Дмитрий Разумков – 5,5%,

  • Юлия Тимошенко – 5,0%

  • Владимир Гройсман – 4,1%

  • Игорь Смешко -3,1%

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% опрошенных проголосовали бы за действующего главу государства, а 21,3% — за его предшественника.

«Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель Зеленского составил бы 55,6%, а Порошенко — 44,4%», — отметили социологи.

Кроме того, категорически отказались голосовать за Зеленского в случае проведения выборов в ближайшее время 31,9% всех опрошенных респондентов. Почти такой же негативный показатель и у его предшественника Порошенко – 31,6%.

Также ни ни при каких условиях не проголосовали бы за Виктора Медведчука и Юрия Бойко по 24% опрошенных, 15% не готовы поддерживать Олега Ляшко, а 13,8% Юлию Тимошенко.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТІ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено по заказу Интернет-издания Обозреватель.

Как сообщали Власти, согласно опросу Центра Разумкова, проведенному 15-18 октября, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором, а за Петра Порошенко – 15,6%.

Источник:
Тэги: Владимир Зеленский, соцопрос, президентский рейтинг
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