Імперська маячня Кремля перетворила Росію на країну-ізгоя, – Федоренко

Протистояння НАТО та Росії виходить на новий рівень. Політика Кремля, яка більше нагадує імперську маячню та повністю відірвана від світових реалій сьогодення, перетворила Росію на країну-ізгоя.

Але Кремль не зупиняється. Владі сучасної Росії вже давно начхати на будь які загальносвітові моральні цінності. Кремлівський «Колос на глиняних ногах», завдяки інерції своєї минулої «імперської величі», несе справжню загрозу світовому суспільству.

18 жовтня Москва оголосила про розрив відносин РФ з НАТО. Це сталося після висилки російських шпигунів, які «працювали» під виглядом дипломатів у постпредстві РФ при НАТО. 6 жовтня в альянсі вирішили відкликати акредитацію у восьми співробітників представництва Росії при організації. Таким чином, кількість акредитацій, доступних російським дипломатам при НАТО, тепер становить 10. Генсек альянсу Йенс Столтенберг заявив, що рішення про позбавлення акредитації не пов’язане з конкретними подіями. За його словами, в НАТО вже протягом деякого часу бачили посилення діяльності, яка загрожувала інтересам країн – членів НАТО. Росія відреагувала ще більшим загостренням відношень з блоком і повністю припинила з ним будь які відносини.

Адекватна відповідь збоку країн НАТО не примусила себе довго чекати. Міністри оборони країн – учасників 21 жовтня в Брюсселі мають намір узгодити новий генеральний план захисту від будь-якої потенційної агресії збоку Росії враховуючи можливу багатовекторність можливих загроз. Основну мета альянсу проста і прозора – стримувати Москву, незважаючи на зростаючу увагу до Китаю. Нова стратегія спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, яка може включати ядерну зброю, злом комп’ютерних мереж і навіть напад з космосу. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив журналістам, що НАТО «… визнає загрозу 21 століття і то, як з нею боротися».

«Це спосіб стримування», – сказала про новий план захисту від російської загрози міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. «І це адаптується до нинішнього поведінки Росії – і ми спостерігаємо порушення, зокрема, повітряного простору над країнами Балтії, а також почастішання вторгнень в Чорне море», – сказала вона німецькому радіо Deutschlandfunk.

Генерал у відставці Бен Ходжес, який командував військами США в Європі з 2014 по 2017 рік, висловив надію, що «цей план буде сприяти більшій узгодженості в стратегії колективної оборони НАТО, що означає збільшення ресурсів для регіону Чорного моря». «Для мене це найбільш ймовірна гаряча точка, ніж Прибалтика», – сказав Ходжес журналістам інформаційного агенства Рейтер, зазначивши, що потужні союзники, такі як Великобританія та Франція, не мають поки що «сильної присутності у Чорному морі, а Туреччина більше зосереджена на конфлікті в Сирії».

Джеймі Ши, колишній високопоставлений чиновник НАТО, який нині працює в аналітичному центрі «Друзі Європи» в Брюсселі, сказав, що план може також допомогти зміцнити увагу до Росії в той час, коли основні союзники прагнуть посилити свою присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні і протистояти зростаючій військовій потужності Китаю. «До сих пір передбачалося, що Росія – це незручність, але не безпосередня загроза. Але російська влада робить деякі тривожні речі. Вони тренуються з робототехнікою, і гіперзвукові крилаті ракети дійсно можуть бути дуже руйнівними», – сказав Ши.

Офіційні особи країн – членів НАТО заявляють, що, незважаючи на загострення ситуації, такі атаки збоку РФ не є неминучими. Офіційні особи підкреслюють, що не вірять в реальність нападу з боку Росії. Але нова «Концепція стримування і оборони в євроатлантичному регіоні» вкрай необхідна, оскільки Росія продовжує розробку нових сучасних систем озброєнь і розміщує війська і техніку ближче все ближче до кордонів союзників.

Безумовно, Кремль заперечує будь-які агресивні військові наміри зі своєї сторони і заявляє, що саме НАТО ризикує дестабілізувати Європу такими приготуваннями. Та ціна таких заяв Кремля вже давно всім зрозуміла і не може бути гарантією захисту від агресивних намірів Путіна та Ко.

Юрій Федоренко, керівник ГО Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод, головний редактор сайту Матриця свободи