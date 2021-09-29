НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
20:09 01 Ноября 2021 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

В Финляндии хотят ввести обязательный военный призыв для женщин

Правительственная комиссия таким образом хочет повлиять на гендерное неравенство среди военнослужащих.

Неявку на призыв среди женщин предлагают наказывать штрафом

Об этом сообщает телерадиокомпании »Yle».

В Финляндии парламентская комиссия предлагает ввести в стране обязательный призыв для женщин на армейскую службу.

Таким образом, комиссия хочет уменьшить гендерное неравенство и повысить популярность армейской службы среди женщин.

Кроме того, такой шаг поможет повлиять на ситуацию со здоровьем, образованием, трудовыми перспективами и психическим здоровьем целой возрастной группы женщин в Финляндии.

Неявку на призыв среди женщин предлагают наказывать штрафом.

В этом году более 1600 женщин призвали на добровольную службу в армии.

Как ранее сообщали Власти, Украина может отменить обязательный военный призыв.

Источник:
Тэги: армия, Финляндия, призыв
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.09.2021 20:00
Утверждена численность осеннего призыва
ТОР
24.03.2021 17:00
Утверждена численность весеннего призыва в армию
ТОР
27.11.2020 20:30
Россия начала призыв в свою армию жителей оккупированного Донбасса
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Охрана Болсонару применила силу к журналистам на саммите G-20, – СМИ

08:25 Мир

«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20

07:09 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Россия возобновила переброску войск к украинским границам. Видео

13:16 Украина

На Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать – ВОЗ

02:00 Мир

Новости | NetGameSlots.com