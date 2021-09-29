В Финляндии хотят ввести обязательный военный призыв для женщин

Правительственная комиссия таким образом хочет повлиять на гендерное неравенство среди военнослужащих.

Неявку на призыв среди женщин предлагают наказывать штрафом



Об этом сообщает телерадиокомпании »Yle».

В Финляндии парламентская комиссия предлагает ввести в стране обязательный призыв для женщин на армейскую службу.

Таким образом, комиссия хочет уменьшить гендерное неравенство и повысить популярность армейской службы среди женщин.

Кроме того, такой шаг поможет повлиять на ситуацию со здоровьем, образованием, трудовыми перспективами и психическим здоровьем целой возрастной группы женщин в Финляндии.

Неявку на призыв среди женщин предлагают наказывать штрафом.

В этом году более 1600 женщин призвали на добровольную службу в армии.

Как ранее сообщали Власти, Украина может отменить обязательный военный призыв.

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