В Финляндии хотят ввести обязательный военный призыв для женщин
Правительственная комиссия таким образом хочет повлиять на гендерное неравенство среди военнослужащих.
Об этом сообщает телерадиокомпании »Yle».
В Финляндии парламентская комиссия предлагает ввести в стране обязательный призыв для женщин на армейскую службу.
Таким образом, комиссия хочет уменьшить гендерное неравенство и повысить популярность армейской службы среди женщин.
Кроме того, такой шаг поможет повлиять на ситуацию со здоровьем, образованием, трудовыми перспективами и психическим здоровьем целой возрастной группы женщин в Финляндии.
Неявку на призыв среди женщин предлагают наказывать штрафом.
В этом году более 1600 женщин призвали на добровольную службу в армии.
Как ранее сообщали Власти, Украина может отменить обязательный военный призыв.