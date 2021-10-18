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13:41 01 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Россия согласилась на встречу в «нормандском формате»

Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.

Кремль направил свои предложения по "нормандской встрече"

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что Кремль видит смысл не в самом мероприятии, а в его “содержательном наполнении”.

«Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в «нормандском формате», – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что «нужно скорее встречаться», они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали», – сказал дипломат.

Ранее Власти сообщали, что переговоры министров иностранных дел в «Нормандском формате» готовятся, но дата пока не определена.

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Тэги: Россия, Сергей Лавров, нормандский формат, нормандская встреча
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