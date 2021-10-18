Россия согласилась на встречу в «нормандском формате»
Россия передала свои предложения по новой встрече в «нормандском формате» Германии, Франции, Украине и ожидает их рассмотрения.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что Кремль видит смысл не в самом мероприятии, а в его “содержательном наполнении”.
«Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в «нормандском формате», – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что «нужно скорее встречаться», они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали», – сказал дипломат.
Ранее Власти сообщали, что переговоры министров иностранных дел в «Нормандском формате» готовятся, но дата пока не определена.