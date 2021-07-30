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15:13 01 Ноября 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Израиль открыл границы для иностранных туристов: какие правила въезда

В Израиле вступили в силу новые правила въезда для иностранных туристов.

Израиль признает все основные вакцины, которые используются в странах Европы

Об этом сообщает «NEWS.ru» со ссылкой на телерадиокорпорации «Кан».

1 ноября в Израиле начали действовать новые правила въезда для иностранных туристов. На сегодняшний день границы Израиля открыты для всех стран, но с определёнными требованиями, связанные с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Так, с 1 ноября в Израиль могут въехать иностранные туристы, если они вакцинированы, имеют в наличии отрицательный ПЦР тест, переболели коронавирусом, и не прибывали до въезда в Израиль в странах «красной» зоны. Также одним из условий въезда является прибытие в страну исключительно через аэропорт имени Бен-Гуриона.

Израиль признает все основные вакцины, которые используются в странах Европы и США, однако для граждан вакцинированных определенными вакцинами условия въезда могут отличатся.

Так, например, иностранцы вакцинированные российским SputniK-V, смогут попасть в страну только с 15 ноября.

Сообщается, что иностранец, не выполнивший условия въезда, будет депортирован. В случае, если иностранец уже прибывает в Израиле некоторое время, и у него обнаружат коронавирус, он будет помещен в специализированную гостиницу для карантина и лечения, которое будет оплачивается за счет туриста или его страховой компании.

Отмечается, что на данный момент Израиль не составил «красны» список стран. Тем не менее, Министр туризма Израиля Константин Развозов сообщал, что в список «запрещенных» стран (если он будет), скорее всего, войдут Россия и Украина, где в последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности.

Как ранее сообщали Власти, Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19.

Источник:
Тэги: Израиль, правила, въезд
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