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14:14 01 Ноября 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Арахамия подтвердил ротации в Кабмине и объяснил причину замены Тарана на Резникова

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил кадровые ротации в Кабинете министров.

Арахамия рассказал о кадровых ротациях в Кабмине

Во время брифинга Арахамия рассказал, что причиной отставки министра обороны Андрея Тарана является состояние его здоровья и необходимость проводить туборежим реформ в Минобороны.

Нардеп подчеркнул, что в сфере оборонных закупок существенно изменились правила, а само министерство нуждается в радикальный переменах.

«По согласованию с господином Тараном, потому что у него состояние здоровья в том числе, и сейчас нужен турбо-режим в Министерстве обороны, нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить все эти изменения. Ну и фактически господин Резников уже доказал свой профессионализм, дипломатию и имеет репутацию среди международных партнеров», – пояснил Арахамия.

Назначение на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий депутата от “Слуги народа” Ирины Верещук он назвал делегированием в рамках ротации.

“Среди нашей фракции к ней есть доверие, мы знаем, что она точно сможет эту работу выполнять профессионально – и сделалась такая рокировка”, – уточнил глава фракции.

Также он подтвердил, что председатель Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин возглавит Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Олега Уруского.

«Господин Рябикин переходит фактически в Министерство стратегической отрасли, но без приставки “вице-премьер”, потому что на самом деле в ходе работы этого министерства понятно, что там фактически все функции по политикам развития промышленности ограничиваются этим министерством”, – пояснил Арахамия.

Кроме того, он подтвердил, что на место министра окружающей среды Романа Абрамовского рассматривается его первый заместитель Руслан Стрелец.

Что касается отставки вице-премьера по экономике Алексея Любченко, то, по словам нардепа, соответствующего заявления пока нет. когда оно появится, тогда будет рассмотрена возможность замены Любченко на замглавы Офиса президента Юлию Свириденко.

Напомним, в понедельник, 1 ноября вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об отставке. А затем подал заявление о сложении полномочий министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 1 ноября, в КВЦ «Парковый» соберется фракция «Слуга народа», чтобы обсудить ряд кадровых вопросов в правительстве и аппарате Рады.

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Тэги: Кабмин, Давид Арахамия
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