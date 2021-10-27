Литва оказалась в “черной” зоне коронавируса: что это означает
Последний район Литвы перешел в «черную» карантинную зону.
Об этом сообщает «Delfi».
Исходя из новых данных Департамента статистики Литвы за 31 октября, последний Игналинский район страны перешел в «черную» карантинную зону.
Несмотря на это, в Игналинском районе наблюдается все еще лучшая эпидемиологическая ситуация в стране – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев заболевания COVID-19.
Хуже всего дела обстоят в Клайпеде – 2173,7 случая на 100 000 жителей.
Тем не менее, последние данные показывают, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев заболеваниях уменьшается.
По всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 новых случаев заболевания COVID-19.
За последние сутки в Литве от коронавируса умерло 33 человека, 23 из них не были вакцинированы или были вакцинированы не полностью.
Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.