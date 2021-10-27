Литва оказалась в “черной” зоне коронавируса: что это означает

Последний район Литвы перешел в «черную» карантинную зону.

За последние сутки в Литве от коронавируса умерло 33 человека



Об этом сообщает «Delfi».

Исходя из новых данных Департамента статистики Литвы за 31 октября, последний Игналинский район страны перешел в «черную» карантинную зону.

Несмотря на это, в Игналинском районе наблюдается все еще лучшая эпидемиологическая ситуация в стране – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев заболевания COVID-19.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде – 2173,7 случая на 100 000 жителей.

Тем не менее, последние данные показывают, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев заболеваниях уменьшается.

По всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 новых случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки в Литве от коронавируса умерло 33 человека, 23 из них не были вакцинированы или были вакцинированы не полностью.

Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.

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