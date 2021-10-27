НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:56 01 Ноября 2021 Просмотров 105   КомментариевКомментарии

Литва оказалась в “черной” зоне коронавируса: что это означает

Последний район Литвы перешел в «черную» карантинную зону.

За последние сутки в Литве от коронавируса умерло 33 человека

Об этом сообщает «Delfi».

Исходя из новых данных Департамента статистики Литвы за 31 октября, последний Игналинский район страны перешел в «черную» карантинную зону.

Несмотря на это, в Игналинском районе наблюдается все еще лучшая эпидемиологическая ситуация в стране – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев заболевания COVID-19.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде – 2173,7 случая на 100 000 жителей.

Тем не менее, последние данные показывают, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев заболеваниях уменьшается.

По всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 новых случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки в Литве от коронавируса умерло 33 человека, 23 из них не были вакцинированы или были вакцинированы не полностью.

Как ранее сообщали Власти, в «красной» зоне карантина в Украине находятся 15 областей.

Источник:
Тэги: Литва, карантин, covid-19, черная зона
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.10.2021 10:34
Еще семь областей Украины станут «красными» с 30 октября
ТОР
22.10.2021 15:15
ЕС оставил Украину в “зеленом” списке для путешествий еще на неделю
ТОР
20.10.2021 16:29
Сумская область переходит в «красную зону»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

На Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать – ВОЗ

02:00 Мир

В России задержали блогершу, которая оголила зад на фоне Исаакиевского собора

19:46 Мир

В МИД Польши заявили о дискриминации поляков в Украине

17:17 Украина

Разведка США не смогла установить причину появления COVID-19

16:57 Мир

Новости | NetGameSlots.com