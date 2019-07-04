Россия резко снизила транзит газа через Украину

Объемы транзиты газа через Украину сократились на треть и могут упасть до нуля.

Макогон предположил, что объемы транзита могут упасть до нуля



Об этом сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон своей странице в Facebook.

Так, по его словам, по сравнению с 1 октября суточные объемы транзита российского газа через Украину сократились на 34%. В ответ на комментарии пользователей к публикации Макогон предположил, что объемы транзита могут упасть до нуля.

«С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн м3 в сутки. При этом «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн м3.

При таких объемах транспортировки Газпром не поставит в ЕС до конца мая около 5 млрд м3.

С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз сократился – до 57 млн в сутки» – отметил Сергей Макогон.

Как ранее сообщали Власти, что транзит газа через Украину упал на 17%.

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