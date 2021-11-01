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16:09 01 Ноября 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Похудел более чем на 20 кг: Ясько рассказала о четырех часах общения с Саакашвили

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави продолжает ухудшаться, он похудел более чем на 20 кг.

Ясько рассказала о состоянии Саакашвили

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Ясько. Она отметила, что уже седьмой раз проведала любимого мужчину за решеткой.

По ее словам, они за это время общались четыре часа. Несмотря на плохое самочувствие, Саакашвили не намерен прерывать голодовку или принимать медикаменты.

“Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента”, – написала нардеп.

Она подчеркнула, что Саакашвили настроен на продолжение борьбы.

“Мне больно видеть, что, несмотря на голос грузинского народа, поддержку грузинских, украинских, европейских и американских депутатов, призывы священников, журналистов, культурных деятелей, нарушение его прав продолжается – на юридическую помощь, на доступ в суд, на телефонные разговоры, на медицинскую помощь и другие”, – написала Ясько.

Ранее Власти писали, что третий президент грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме Рустави, не намерен прекращать голодовку и отказывается от принудительного кормления.

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