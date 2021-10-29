Киву отпустили: нардеп озвучил причины задержания правоохранителями

Народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву, которого правоохранители задержали на Харьковском шоссе в Киеве, уже отпустили. Подозрений ему не вручили.

Киву задержали на Харьковском шоссе



Об инциденте Кива рассказал в ролике, который снял и выложил в Telegram.

На видео он спросил у сотрудников правоохранительных органов, есть ли у них претензии к нему как к народному депутату. Они ответили отрицательно.

Но уточнили, что нардеп якобы нарушил правила дорожного движения.

«Сегодня сотрудниками Нацполиции был остановлен мой автомобиль с претензией на то, что мой автомобиль и документы в нем являются незаконными. Была вызвана следственно-оперативная группа – проезд моей машины был заблокирован. Приехав на место, следственная группа удостоверилась в законности всех моих документов и на сегодняшний момент ко мне как народному депутату никаких вопросов нет», – сказал Кива.

Он добавил, что якобы на него оказывается системное давление и его пытаются вывести из равновесия.

«МВД провалилось. Я заявляю с полной ответственностью за каждое сказанное свое слово», – заявил нардеп и добавил, что полицейские уехали, оставив его в покое без каких-либо претензий.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук, который одним из первых сообщил о задержании Кивы, написал в Telegram, что подозрение нардепу от ОПЗЖ так и не было вручено.

«Он заявляет о провокации со стороны МВД, а мои источники сообщают, что имел место договорняк», – написал он.

Напомним, народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву задержали правоохранители на Харьковском шоссе в Киеве.

Ранее Власти сообщали:

По факту стрельбы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.

Позднее против депутата ОПЗЖ Ильи Кивы, который в видеообращении поздравил с днем рождения президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, открыто уголовное дело по статье о государственной измене.

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