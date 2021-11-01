Зеленский обсудил с эмиром Катара торговлю газом и оружием

На полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани активизацию двусторонней торговли, в т.ч. газом и оружием.

Зеленский пообщался с эмиром Катара



Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Также стороны обговорили механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года.

В частности речь идет о сотрудничестве в продовольственной и инвестиционной сферах.

“Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами. Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа”, – сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Он также еще раз пригласил эмира Катара посетить Украину с визитом.

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.

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