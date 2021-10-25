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Главная » Мир » Происшествия
17:20 01 Ноября 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

В Польше арестовали украинца, который нелегально перевозил курдов-мигрантов

В воскресенье пограничники зафиксировали 470 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

С августа зафиксировано более 28,5 тысяч попыток нелегального перехода границы Польши и Беларуси.

Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на польскую пограничную службу.

Задержанные также водители – граждане Польши, Иордании, Вьетнама и Украины – за то, что помогали мигрантам нелегально пересечь границу.

Украинца, водителя автомобиля Toyota, остановили в Бельске-Подляски. Он вез троих курдов.

С августа зафиксировано более 28,5 тысяч попыток нелегального перехода границы Польши и Беларуси.

Ранее Власти писали, что нелегальные мигранты из Беларуси штурмом взяли польскую границу.

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Тэги: Польша, граница, нелегальные мигранты
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