Главная » Мир » Происшествия
17:20 01 Ноября 2021 16 Комментарии
В Польше арестовали украинца, который нелегально перевозил курдов-мигрантов
В воскресенье пограничники зафиксировали 470 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
С августа зафиксировано более 28,5 тысяч попыток нелегального перехода границы Польши и Беларуси.
Об этом сообщает RMF 24 со ссылкой на польскую пограничную службу.
Задержанные также водители – граждане Польши, Иордании, Вьетнама и Украины – за то, что помогали мигрантам нелегально пересечь границу.
Украинца, водителя автомобиля Toyota, остановили в Бельске-Подляски. Он вез троих курдов.
С августа зафиксировано более 28,5 тысяч попыток нелегального перехода границы Польши и Беларуси.
Ранее Власти писали, что нелегальные мигранты из Беларуси штурмом взяли польскую границу.
Источник:
Тэги: Польша, граница, нелегальные мигранты
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРГермания усилила охрану границы с Польшей
25.10.2021 10:36
ТОРПольша отгородится от Беларуси стеной за 400 млн долларов
13.10.2021 18:31