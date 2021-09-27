В США три женщины похитил младенца прямо из рук матери

Полиция Техаса арестовала женщину, причастную к похищению малыша, и разыскивает двух ее предполагаемых сообщниц.

Видеокамера мотеля зафиксировала, как похитители бегут к внедорожник.



Они похитили 20-месячного мальчика в воскресенье, 17 октября, сообщает Newsweek со ссылкой на заявление полицейского управления Гарленда.

По сообщению полиции, ребенок и его мать были в номере мотеля, когда постучали в дверь. Мать открыла дверь, решив, что это подруга. Три женщины ворвались в комнату и отняли у матери ребенка.

Видеокамера мотеля зафиксировала, как похитители выходят из двери с младенцем и бегут к внедорожнику Jeep Renegade.

Пострадавшая успела заметить номер автомобиля и сообщить полиции.

Вскоре один из офицеров заметил этот внедорожник на шоссе в Далласе.

Полицейские остановили автомобиль и обнаружили в нем женщину-водителя, 11-летнего подростка и похищенного младенца.

Младенца в целости и сохранности вернули матери.

Ранее Власти писали, что во Львове похитили 9-месячную девочку. Полиция нашла ребенка в Хмельницкой области.

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