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17:30 01 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Во Львове за пьяную езду у предпринимательницы забрали Lexus, права и оштрафовали на 51 тыс гривен

Предпринимательница уже в третий раз в течение года села за руль в нетрезвом состоянии.

За год предпринимательница уже в третий раз попадается на нетрезвом вождении

Районный суд Львова вынес приговор местной предпринимательнице Елене Кухаренко за вождение в нетрезвом виде. За год она уже в третий раз попадается на нетрезвом вождении.

В связи с этим решение суда было суровым – суд оштрафовал ее на 51 тыс. грн и лишил водительских прав на 10 лет. Автомобиль Lexus ЕS 250, которым управляла предпринимательница также конфискуют в доход государства. Это решение нельзя будет оспорить.

Руководительница компании Royal Club Academy Елена Кухаренко была уличена в нетрезвом вождении еще 7 мая. Тогда, ее остановили патрульные на ул. Патона, в присутствии свидетелей она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве за вождение в нетрезвом виде задержали экс-футболиста сборной Украины.

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Тэги: суд, Львов, штраф, предпринимательница, нетрезвое вождение
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