Военная разведка раскрыла подробности перемещения российских войск к украинской границе

Украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Разведка не заметила переброски российских войск к границе



Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

“По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники в сторону государственной границы с Украиной не зафиксировано”, – сказано в сообщении.

Разведчики предположили, что обнародованные в СМИ и в интернете факты наращивания группировок вооруженных сил РФ на украинском направлении являются элементом информационно-психологического воздействия со стороны страны-агрессора.

А сами перемещения, которые попадали в камеры и объективы, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

В разведке заверили, что осуществляют постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменениями их численности вблизи государственной границы Украины.

Как сообщали Власти, американское издание The Washington Рost сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Тэги: разведка, война на Донбассе