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Главная » Мир » Общество
18:15 01 Ноября 2021 Просмотров 74   КомментариевКомментарии

Первая страна в мире одобрила новую вакцину от COVID-19

Индонезия дала разрешение на использование вакцины против COVID-19 от американского разработчика Novavax.

Испытания показали, что Novavax эффективен более чем на 90%.

Американский производитель Novavax Inc и Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute) заявили, что получили разрешение на использование своей вакцины в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

Для Индонезии вакцина будет производиться Serum Institute – крупнейшим в мире производителем вакцин – и продаваться под торговой маркой индийской компании Covovax.

После того, как компания заявила, что подала заявку на применение вакцины в Канаде и ЕС, акции Novavax выросли примерно на 11%.

Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от других вакцин, ныне широко используемых в мире.

Ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения анонсировало появление в Украине собственной вакцины.

Источник:
Тэги: вакцина, covid-19, novavax
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