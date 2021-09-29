Первая страна в мире одобрила новую вакцину от COVID-19

Индонезия дала разрешение на использование вакцины против COVID-19 от американского разработчика Novavax.

Испытания показали, что Novavax эффективен более чем на 90%.



Американский производитель Novavax Inc и Институт сыворотки крови Индии (Serum Institute) заявили, что получили разрешение на использование своей вакцины в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

Для Индонезии вакцина будет производиться Serum Institute – крупнейшим в мире производителем вакцин – и продаваться под торговой маркой индийской компании Covovax.

После того, как компания заявила, что подала заявку на применение вакцины в Канаде и ЕС, акции Novavax выросли примерно на 11%.

Вакцина Novavax вводится двумя дозами, для хранения не требует сверхнизкой температуры. Технология ее производства отличается от других вакцин, ныне широко используемых в мире.

Ранее Власти писали, что Министерство здравоохранения анонсировало появление в Украине собственной вакцины.

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