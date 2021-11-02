Украина – агрессивный сосед или выгодный партнёр?

26 октября 2021 года состоялся диспут европейских экспертов на достаточно острую для нас всех сейчас тему: «Украина для ЕС сейчас это неуправляемый, агрессивный сосед или выгодный партнёр?».

За круглым столом «Open Europe» своё мнение на этот счёт высказали: Руслан Панкратов – глава латвийской политической партии «Рицибас», Альгирдас Палецкис – литовский политик, дипломат, экс-мэр Вильнюса, бельгийский политолог, публицист, эксперт по международным отношениям, бывший вице-мэр г. Льеж, глава Фонда Петра Великого – Валерий Двойников, экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт, гендиректор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович из Сербии и кандидат в губернаторы Калифорнии Луис Маринелли.

Политологи пытались понять истинные причины происходящего в Украине. Явно втянутая в конфликт между США и Россией, европейцам пришло время самим признаться: США явно преследует исключительно только свои экономические, военные и геополитические интересы, интересов ЕС там нет и не могло быть. По сути, мы говорим о создании горячей точки. Можно закрывать глаза, делая вид, что ЕС это не касается, но Украина не Югославия. Готовы ли европейцы воевать, если разгорится война за американских вассалов?

Все эти лживые уверения в якобы вечной дружбе, коллегиальности и готовности стоять на страже всего Евросоюза тают как песочные часы под жарким афганским солнцем. Иллюзии о порядочности, сплочённости заокеанских партнёров становятся более реальными. Если Китай для ЕС является опасностью в плане экономической конкуренции, то главный по НАТО умудрился лишить ЕС ещё и самостоятельности. Именно Украина, как страна прямого подчинения США, стала камнем преткновения и в ухудшении отношений между Евросоюзом и Россией.

С контрпродуктивности ультимативного подхода в переговорах с Москвой, начал своё выступление модератор мероприятия, глава латвийской политической партии «Рицибас» («Действие») – Руслан Панкратов: «ЕС ввёл экономические санкции против России. В результате их экономика стала развиваться ударными темпами. Президент России только подшучивает: «Спасибо за санкции». А что получила от всего этого ЕС? Российские контрсанкции, миллиардные убытки, потеря рынков, рост стоимости на энергоносители и ещё одно государство, откровенно исповедующие неонацизм с милитаризацией на границе. Зачем США активно вооружает Украину и перебрасывая туда войска ? Русофобские страны, такие как Прибалтика, и Польша, традиционно поддерживают в ЕС вечно незатихающий вой о русской угрозе. Теперь там и ещё и Украина с Грузией. Что от всего этого европейцам? Наивно полагать, что не возникнут проблемы в будущем, если не начать вести конструктивные переговоры. Россия сосед, её нельзя никуда перенести по желанию не совсем психически здоровых людей. Война нужна руководителям некоторых стран ЕС, но они сами не собираются воевать. Новая политика должна опираться на действительно реалистичную картину мира. Все проблемы нужно решать на базе взаимного уважения. Необходимо перестать делить страны, людей на «свой-чужой». Ультиматум – это устаревший путь, по результатам он абсолютно тупиковый и совершенно бесперспективный в плане созидания и построения общего европейского дома».

Альгирдас Палецкис обратил внимание своих коллег, что истинные причины сегодняшней дестабилизации в отношениях ЕС – Украина находятся именно в недавнем прошлом. «В самый разгар Горбачёвской перестройке бушевало много иллюзий, как мы все вместе сможем построить общий европейский дом, где будем жить все вместе в мире и процветании, без каких-либо войн и конфликтов. Почему же ничего не получилось? Видится 3 основных причины: экономическая. Рыночная экономика сама по себе не может решить множества социальных проблем. Даже наоборот, она способна порождать новые, например социальная несправедливость. Когда бедных людей становится много, никакие красивые сказки о европейских ценностях не помогут. Вторая причина – геополитическая. В 30-е годы, все идеи создать общие структуры безопасности против гитлеризма были отвергнуты. Каждая страна решила быть сама за себя, в итоге получили кровавую войну. После распада СССР созданию обще европейских структур безопасности активно мешала США, продвигая свой блок НАТО. Теперь, именно их агрессивная политика толкают ЕС на грань пропасти. Третий момент – он психологический. Как тогда, так и сейчас мы недооценили разницы менталитетов. Не только между русскими и западноевропейцами, но и между даже западными и восточными европейцами. У народов Прибалтики разная история с Западной Европой, разные даже ответвления христианской религии, разные культурные парадигмы и т.д. Это никогда не учитывалось, а зря. Мы жили в СССР, мы знали русскую культуру, но мы и жили много веков бок о бок с западной культурой, например Литва с Польшей. Мы знаем западные языки и культуру. Мы могли бы быть эффективными посредниками, мостом, но в результате….В результате мы стали какой-то низкосортной буферной зоной. Нас обманули, говоря на заре независимости, что мы теперь будем новой Швейцарией. Тоже самое сейчас происходит и в Украине».

Бельгийский политолог Валерий Двойников высказал мнение, что Украину никто интегрировать в ЕС не собирается. «Мне очень жаль украинский народ, который поверил, что Европа желает Украине созидания, благополучия и процветания. Это наивно так предполагать. Очевидно, что конфликт подогревается заинтересованными силами, в том числе и в ЕС. Это чётко и ясно видно по их политике, точнее по её полному отсутствию. Сейчас это поняли наконец-то и сами европейцы». Выйти из этой ситуации, полагает Двойников на данном этапе, Европе невозможно и не возможно потому, что много разных сил заинтересованных в данном конфликте.

Гендиректор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович из Сербии сравнила нынешнюю ситуацию в Украине с ситуацией в Югославии в начале 90-х. Европа тоже тогда молчала, молчит она и сейчас, когда все запущенные Западом процессы по евроинтеграции Украины только ухудшают ситуацию в этой стране. «Это касается коррупции, прав человека, ограничение свободы и всё это под знаменем якобы демократии. Фактически именно такие же процессы разрушили политическую систему и в нашей стране когда-то. Внутри ЕС нет больше взаимопонимания, начались глубинные процессы изменений, нам сейчас не до украинских проблем, тем более там не с кем вести переговоры».

Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гербт убеждён, что война в Украине будет продолжаться, так как пока она нужна именно украинскому правительству, чтобы списать всё своё неумение и не состоятельность. «Главная задача коллективного Запада и прежде всего США это желание держать напряжённую обстановку как можно дольше, чтобы заставить Россию втягиваться в этот процесс как можно глубже. Это даёт рычаг для давления и других инсинуаций в геополитическом плане. Под видом демократии и толерантности, те, кто это всё смоделировал им на самих украинцев глубоко наплевать. Им нужен был конфликт и они сделали из Украины такого знаете – троянского коня для Европейского Союза…а самому Европейскому Союза Украина не нужна точно. То, что президент там себя в грудь бьёт, что мы теперь безвизовый режим сделали…Что они сделали, кроме того, что более 6 миллионов, молодых, работоспособных уехали из страны? Из хорошей страны никто никуда никогда не уезжает. Когда-то Европейский Союз создавался, как добровольный союз суверенных государств. На сегодняшний день, от этого добровольного ничего нет, как и суверенитета. Брюссель сегодня диктует нам условия жёстко, имея власти наверное больше, чем Москва когда-то имела над республиками в СССР. Кто-то там из чиновников решил и вот нам уже приказано какой длины должен быть немецкий огурец или какой толщины должен быть шнур для немецкого пылесоса. Это же маразм. Мы не можем от этого отказаться. О каком суверенитете в таком случае может идти речь? А ультимативно заставить Россию делать то, что хочет даже не ЕС, а на самом деле США, то это бред. Это путь в никуда».

Кандидат в губернаторы Калифорнии Луис Маринелли был более лаконичен в своих высказываниях: «Украина будет процветать только тогда, когда будут налажены хорошие отношения Восток – Запад, Запад – Россия. Если не будет хороших отношений, то и самой Украины может и не быть вовсе. Она и сейчас уже на грани полного государственного разрушения, расползания по областям. Ради будущего самих же украинцев, им надо самим об этом хорошо подумать, поразмышлять».