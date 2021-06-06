NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина
NASA отложила запуска ракеты Space X с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию.
Уже второй раз за неделю полет откладывается, сообщает The Guardian.
В понедельник NASA сообщило, это вызвано «незначительной медицинской проблемой», не связанной с COVID-19. У кого из астронавтов и что именно случилось, не сообщается.
Запуск первоначально был назначен на воскресенье, 31 октября, но затем отложен до среды из-за погодных условий. Теперь перенесен на вечер субботы.
В космос должны отправиться астронавты Раджа Чари (командир), Томас Маршберн (пилот), Маттиас Маурер (Европейское космическое агентство) и Кайла Бэррон. Им предстоит работать в космосе полгода.
Ранее Власти писали, что Spase X доставит миссию NASA на Луну.