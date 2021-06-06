NASA отложила запуск Spase X на МКС: названа важная причина

NASA отложила запуска ракеты Space X с четырьмя астронавтами на Международную космическую станцию.

Ракета Space X Falcon 9 на мысе Канаверал.



Уже второй раз за неделю полет откладывается, сообщает The Guardian.

В понедельник NASA сообщило, это вызвано «незначительной медицинской проблемой», не связанной с COVID-19. У кого из астронавтов и что именно случилось, не сообщается.

Запуск первоначально был назначен на воскресенье, 31 октября, но затем отложен до среды из-за погодных условий. Теперь перенесен на вечер субботы.

В космос должны отправиться астронавты Раджа Чари (командир), Томас Маршберн (пилот), Маттиас Маурер (Европейское космическое агентство) и Кайла Бэррон. Им предстоит работать в космосе полгода.

Ранее Власти писали, что Spase X доставит миссию NASA на Луну.

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